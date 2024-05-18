Азомекс таблетки 5 мг блістер, №30 - Харків (84193) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 56 аптеках
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
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Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека низькі ціни №1
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Всього: блістер (2)
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека оптових цін
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Аптека доброго дня
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Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Аптека копійка
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Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Аптека копійка
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Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (5), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (20)
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека низькі ціни №1
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Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 41/43
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1), блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Лісопарківська, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Харків, вул. Лісопарківська, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33