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Азомекс таблетки 5 мг блістер, №30 - Харків (84193) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (2)
238,96
Економія: -27,99 грн
210,97 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: блістер (2)
227,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: блістер (1)
229,14 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: блістер (2)
249,30
Економія: -39,90 грн
209,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: таблетки (20)
234,52
Економія: -37,46 грн
197,06 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: таблетки (20)
239,59
Економія: -20,31 грн
219,28 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: блістер (2)
227,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (5), блістер (1)
250,85
Економія: -32,80 грн
218,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: таблетки (20)
255,03
Економія: -34,24 грн
220,79 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
235,99
Економія: -25,02 грн
210,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
250,42
Економія: -23,44 грн
226,98 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1), блістер (1)
243,05
Економія: -23,77 грн
219,28 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (2)
238,96
Економія: -27,99 грн
210,97 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
239,11
Економія: -23,82 грн
215,29 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 41/43
Всього: блістер (2)
228,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
Всього: упаковка (1), блістер (2)
250,09
Економія: -35,03 грн
215,06 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Лісопарківська, 2
Всього: упаковка (1), блістер (2)
234,68
Економія: -19,57 грн
215,11 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено
Харків, вул. Лісопарківська, 2
Всього: упаковка (1)
225,18 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: блістер (2)
228,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
Всього: упаковка (1)
237,13
Економія: -19,12 грн
218,01 грн