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Азомекс таблетки 2,5 мг блістер, №30 - Одеса (84192) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
Всього: таблетки (20)
140,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 78
Всього: упаковка (1)
139,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
134,32 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (1)
145,74
Економія: -22,47 грн
123,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
Всього: упаковка (1)
145,08
Економія: -14,67 грн
130,41 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 61
Всього: упаковка (2)
134,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (2)
146,70
Економія: -13,45 грн
133,25 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Всього: упаковка (1)
139,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 42/44
Всього: таблетки (20)
153,21
Економія: -25,42 грн
127,79 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 109/1
Всього: упаковка (1), блістер (2)
152,03
Економія: -20,87 грн
131,16 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
144,24
Економія: -4,33 грн
139,91 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 98
Всього: упаковка (1)
139,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/1
Всього: упаковка (1)
144,09
Економія: -10,93 грн
133,16 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Свободи, 88
Всього: упаковка (1)
145,80 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Великодолинське, вул. Чорноморська, 2
Всього: упаковка (1)
113,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теплодар, вул. Піонерна, 2
Всього: упаковка (1)
153,68
Економія: -23,72 грн
129,96 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Березівка, вул. Танасчишина, 61
Всього: упаковка (1)
139,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Арциз, вул. Добровольського, 1
Всього: упаковка (1), блістер (2)
126,73 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
Всього: упаковка (1)
140,99
Економія: -17,72 грн
123,27 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
Всього: упаковка (1)
139,86 грн