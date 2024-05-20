Азомекс таблетки 2,5 мг блістер, №30 - Одеса (84192) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
Аптека акс соціальна
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Всього: таблетки (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 78
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 61
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Аптека копійка
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Всього: таблетки (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 42/44
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1), блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 109/1
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 98
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/1
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Свободи, 88
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Великодолинське, вул. Чорноморська, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Теплодар, вул. Піонерна, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Березівка, вул. Танасчишина, 61
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1), блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Арциз, вул. Добровольського, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5