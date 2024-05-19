Азомекс таблетки 2,5 мг блістер, №30 - Львів (84192) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
Аптека сальве
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Аптека доброго дня
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Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
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Львів, пл. Липнева, 10
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Васильківського, 1
1 соціальна аптека
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Всього: блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 1
Подорожник
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Львів, вул. Зелена, 113
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Любінська, 96
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 223
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Хуторівка, 4-Б
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Зимна Вода, вул. Городоцька, 4-А
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 21-А
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Винники, вул. Винна Гора, 5
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Винники, вул. Галицька, 23
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рудне, вул. Огієнка Івана, 1
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Щирець, вул. Княжа, 2
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Яворів, вул. Маковея, 41/2