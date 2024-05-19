Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУАНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮСЕЛЕКТИВНІ АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ З ПЕРЕВАЖНОЮ ДІЄЮ НА СУДИНИПохідні дигідропіридинуЛевамлодипінАзомексЦіни в аптеках

Азомекс таблетки 2,5 мг блістер, №30 - Львів (84192) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека сальве
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
141,70
Економія: -0,18 грн
141,52 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
147,13
Економія: -15,21 грн
131,92 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1), блістер (1)
141,39
Економія: -7,19 грн
134,20 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: блістер (2)
210,50
Економія: -83,20 грн
127,30 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
145,74
Економія: -22,47 грн
123,27 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (1)
136,50
Економія: -13,23 грн
123,27 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Васильківського, 1
Всього: упаковка (1)
145,74
Економія: -22,47 грн
123,27 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 1
Всього: блістер (2)
181,40
Економія: -52,20 грн
129,20 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Зелена, 113
Всього: упаковка (1)
145,74
Економія: -22,47 грн
123,27 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
151,44 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 223
Всього: упаковка (1)
142,33
Економія: -2,28 грн
140,05 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Хуторівка, 4-Б
Всього: упаковка (1)
145,74
Економія: -22,47 грн
123,27 грн
В інших містах:
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Зимна Вода, вул. Городоцька, 4-А
Всього: упаковка (1)
145,74
Економія: -22,47 грн
123,27 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 21-А
Всього: упаковка (1)
145,73
Економія: -22,46 грн
123,27 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Винники, вул. Винна Гора, 5
Всього: упаковка (1)
142,99
Економія: -19,72 грн
123,27 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Винники, вул. Галицька, 23
Всього: упаковка (1)
145,73
Економія: -22,46 грн
123,27 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рудне, вул. Огієнка Івана, 1
Всього: упаковка (1)
134,96
Економія: -2,13 грн
132,83 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Щирець, вул. Княжа, 2
Всього: упаковка (1)
142,27 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 1
Всього: упаковка (1)
145,74
Економія: -22,47 грн
123,27 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Яворів, вул. Маковея, 41/2
Всього: упаковка (1)
145,74
Економія: -22,47 грн
123,27 грн