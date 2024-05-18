Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУАНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮСЕЛЕКТИВНІ АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ З ПЕРЕВАЖНОЮ ДІЄЮ НА СУДИНИПохідні дигідропіридинуЛевамлодипінАзомексЦіни в аптеках

Азомекс таблетки 2,5 мг блістер, №30 - Харків (84192) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: блістер (2)
150,84 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: блістер (2)
150,96 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (1)
150,75 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
134,37 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
134,85 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (2)
133,95 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1), блістер (1)
135,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1), блістер (2)
139,92 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
135,06 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: блістер (2)
135,90 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
147,76 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
143,84
Економія: -11,23 грн
132,61 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1)
155,48
Економія: -20,27 грн
135,21 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (1)
204,70
Економія: -77,40 грн
127,30 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
133,80 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1), блістер (2)
152,09
Економія: -24,29 грн
127,80 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (1)
145,74
Економія: -22,47 грн
123,27 грн
Економна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
141,05 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (1)
144,50
Економія: -11,27 грн
133,23 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
155,53
Економія: -21,47 грн
134,06 грн