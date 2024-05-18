Азомекс таблетки 2,5 мг блістер, №30 - Харків (84192) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 46 аптеках
Перша аптека
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Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
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Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низькі ціни №1
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Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, вул. Культури, 8
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1), блістер (2)
Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2