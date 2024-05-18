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Азомекс таблетки 2,5 мг блістер, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (84192) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
147,92
Економія: -14,39 грн
133,53 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
155,42
Економія: -18,30 грн
137,12 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
Всього: таблетки (20)
146,75
Економія: -13,22 грн
133,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1)
143,22
Економія: -14,00 грн
129,22 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
Всього: упаковка (1)
145,74
Економія: -22,47 грн
123,27 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
Всього: упаковка (1)
145,74
Економія: -22,47 грн
123,27 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (1), блістер (2)
187,20
Економія: -58,00 грн
129,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
Всього: упаковка (1)
149,54
Економія: -15,87 грн
133,67 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (4)
154,49
Економія: -21,01 грн
133,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Старочумацька, 80
Всього: таблетки (10)
154,46
Економія: -22,15 грн
132,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Временна, 2
Всього: упаковка (1)
152,18
Економія: -17,97 грн
134,21 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Янтарна, 79
Всього: упаковка (5)
83,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Яскрава, 19
Всього: упаковка (3)
145,74
Економія: -22,47 грн
123,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (1)
146,98
Економія: -13,03 грн
133,95 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
Всього: упаковка (1)
144,32
Економія: -10,00 грн
134,32 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Роторна, 21
Всього: упаковка (1)
174,30
Економія: -45,10 грн
129,20 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
Всього: упаковка (1)
143,74
Економія: -13,23 грн
130,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Обухівка, вул. Центральна, 71
Всього: упаковка (1)
155,75
Економія: -24,02 грн
131,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 39-Б
Всього: упаковка (1)
144,54
Економія: -11,09 грн
133,45 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (1)
143,61
Економія: -8,86 грн
134,75 грн