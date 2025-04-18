Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 141 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
99,26
Економія при броні: -3,44 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
93,20
Економія при броні: -7,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
95,63
Економія при броні: -7,22 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
88,60
Економія при броні: -0,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
29,88
Економія при броні: -1,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
66,61
Економія при броні: -9,43 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
89,80
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
46,32
Економія при броні: -2,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
45,16
Економія при броні: -2,45 грн
Коронал® 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Коронал® 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
92,16
Економія при броні: -5,19 грн