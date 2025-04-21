Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
79,73
Економія при броні: -3,76 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
89,80
Економія при броні: -2,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
59,10
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
59,10
Економія при броні: -0,80 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
94,51
Економія при броні: -6,03 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
89,15
Економія при броні: -5,35 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
94,77
Економія при броні: -6,84 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
88,70
Економія при броні: -1,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
46,41
Економія при броні: -2,20 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
31,77
Економія при броні: -2,45 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
88,60
Економія при броні: -1,20 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
3.7 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
93,98
Економія при броні: -5,58 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
30,67
Економія при броні: -1,18 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 37-А
3.7 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна