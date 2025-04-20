Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 138 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Коронал® 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
101,68
Економія при броні: -5,05 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
88,71
Економія при броні: -4,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
73,94
Економія при броні: -3,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Коронал® 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
90,37
Економія при броні: -5,84 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
45,31
Економія при броні: -3,91 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
90,53
Економія при броні: -7,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
88,23
Економія при броні: -5,42 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
78,73
Економія при броні: -8,17 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
88,62
Економія при броні: -7,02 грн
Коронал® 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
91,44
Економія при броні: -2,85 грн