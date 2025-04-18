Харків (адресу не вказано)
Доступно в 237 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
88,78
Економія при броні: -3,42 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
91,90
Економія при броні: -6,55 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
92,64
Економія при броні: -4,91 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна