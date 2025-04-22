Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 225 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
16,98
Економія при броні: -2,28 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
61,94
Економія при броні: -3,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
77,91
Економія при броні: -3,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
14,98
Економія при броні: -0,85 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
94,24
Економія при броні: -5,83 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 51
1.8 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 19
2.4 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна
91,49
Економія при броні: -5,81 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.5 км
Коронал® 5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Санофі-Авентіс Україна