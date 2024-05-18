Актилізе® ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон з розчинником у флаконах по 50 мл, №1 - Харків (12217) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 22 хв
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Пульс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
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