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Бесалол таблетки блістер, №6 - Запоріжжя (29391) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 119 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (2)
41,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
43,89
Економія: -5,08 грн
38,81 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2)
40,62
Економія: -2,03 грн
38,59 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (6)
37,64 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
40,83 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
45,50
Економія: -9,31 грн
36,19 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
41,11
Економія: -6,17 грн
34,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
37,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
34,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (2)
39,60
Економія: -1,85 грн
37,75 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (2)
42,71
Економія: -1,88 грн
40,83 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
Всього: упаковка (2)
40,84 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (9)
36,05 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (2)
41,72
Економія: -2,70 грн
39,02 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1)
41,94
Економія: -3,11 грн
38,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (6)
44,51
Економія: -8,56 грн
35,95 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (2)
41,12
Економія: -2,67 грн
38,45 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (3)
41,13
Економія: -2,22 грн
38,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (2)
42,01
Економія: -2,71 грн
39,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (4)
40,75
Економія: -1,84 грн
38,91 грн