Астин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер, №30 - Львів (634872) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, вул. Шашкевича, 5/1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2), блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, пл. Героїв Євромайдану, 9
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), блістер (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2), блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, пл. Привокзальна, 2-Д
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Київ, вул. Кирилівська, 160
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 165-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 100/1
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Знам'янка, вул. Привокзальна, 2-Ф
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 57
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 31
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1), блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 145
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3), блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом