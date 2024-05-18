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Астин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (634872) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (3), блістер (2)
229,10
Економія: -21,10 грн
208,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Марганець, вул. Київська, 145
Всього: упаковка (1), блістер (2)
208,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 31
Всього: упаковка (1)
241,20
Економія: -33,20 грн
208,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 57
Всього: упаковка (2)
241,20
Економія: -33,20 грн
208,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Знам'янка, вул. Привокзальна, 2-Ф
Всього: упаковка (1), блістер (1)
208,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Канатна, 100/1
Всього: упаковка (2)
263,40
Економія: -55,40 грн
208,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (2)
260,10
Економія: -52,10 грн
208,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 165-А
Всього: упаковка (1)
263,40
Економія: -55,40 грн
208,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (1)
263,00
Економія: -55,00 грн
208,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Кирилівська, 160
Всього: упаковка (2)
263,40
Економія: -55,40 грн
208,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1), блістер (3)
260,80
Економія: -52,80 грн
208,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Тернопіль, пл. Героїв Євромайдану, 9
Всього: упаковка (2), блістер (2)
227,90
Економія: -19,90 грн
208,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коломия, пл. Привокзальна, 2-Д
Всього: упаковка (2), блістер (2)
241,20
Економія: -33,20 грн
208,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Жидачів, вул. Шашкевича, 5/1
Всього: упаковка (2)
241,20
Економія: -33,20 грн
208,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом