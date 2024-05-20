L-Тироксин-Фармак® таблетки 50 мкг, №50 - Одеса (36570) Лікарський препарат - ціни
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Аптека шар@
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Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
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Аптека ніжних цін
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Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Подорожник
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Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (13), таблетки (4)
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Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Бажаємо здоров'я
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Всього: таблетки (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Пастера, 31
Подорожник
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), таблетки (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40