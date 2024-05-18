L-Тироксин-Фармак® таблетки 50 мкг, №50 - Дніпро (Дніпропетровськ) (36570) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 80 аптеках
Аптека шар@
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
Нє болєй
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Всього: упаковка (1), таблетки (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (2), таблетки (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1), таблетки (4)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Нє болєй
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Аптека шар@
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
Аптека копійка
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Всього: таблетки (40)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Наявність на 2024-05-21 - 12:00