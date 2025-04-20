Віролекс порошок для інфузій (Virolex powder pro infusionibus)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1220,00
Економія при броні: -48,00 грн
Елітфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
4.2 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1220,00
Економія при броні: -24,00 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
248.2 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1246,81
Економія при броні: -47,83 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
248.8 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Варва, вул. Миру, 48-В
343.2 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Журавка, вул. Першотравнева, 1/3
346.5 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ладан, вул. Миру, 75
350.5 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Яготин, вул. Вокзальна, 6-А
361.4 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 230-Ж
364.6 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 230-Е
364.7 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Європейська, 120-А
365.3 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 31
365.3 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 307
365.4 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 29
365.4 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Прилуки, вул. Київська, 305
365.4 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 5
365.5 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3/18
365.8 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Прилуки, вул. Київська, 279
365.9 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Миронівка, вул. Перемоги, 10
366.3 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 102
366.5 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн