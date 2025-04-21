Київ
Віролекс порошок для інфузій (Virolex powder pro infusionibus)

Віролекс порошок для інфузій (Virolex powder pro infusionibus)

Миколаїв (адресу не вказано)
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В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
240.3 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1259,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Незалежності, 2-А
240.7 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1259,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 5
240.8 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1259,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 28
241.2 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1259,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Велика Фонтанна, 31-Г
241.3 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1259,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 39
241.7 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1259,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Тищика, 38
241.8 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1259,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 25
241.9 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1259,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Тищика, 25
241.9 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1259,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 25
241.9 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1148,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 8
241.9 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1259,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 60-Б
241.9 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1259,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Маньківка, вул. Шевченка Тараса, 6
256.6 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1259,50 грн
Елітфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
256.6 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1220,00
Економія при броні: -24,00 грн
1196,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
258.3 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1220,00
Економія при броні: -48,00 грн
1172,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жашків, вул. Соборна, 58-Б
292.7 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1259,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Богуслав, вул. Шевченка Тараса, 6
301.8 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1259,50 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Богуслав, вул. Ярослава Мудрого, 8-А
302.0 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1259,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миронівка, вул. Перемоги, 10
310.8 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1259,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
311.4 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1259,50 грн
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