Віролекс порошок для інфузій (Virolex powder pro infusionibus)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1270,19
Економія при броні: -71,21 грн
В містах поряд
Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
252.3 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1220,00
Економія при броні: -24,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
252.9 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1220,00
Економія при броні: -25,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Варва, вул. Миру, 48-В
257.0 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Журавка, вул. Першотравнева, 1/3
265.6 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ладан, вул. Миру, 75
266.5 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 307
281.8 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Європейська, 120-А
282.2 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 31
282.3 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3/18
282.5 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 56
284.9 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ічня, вул. Свято-Преображенська, 1-А
289.7 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Борзна, вул. Незалежності, 3
303.7 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Сосниця, вул. Хмельницького Богдана, 11
313.2 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Сосниця, вул. Чернігівська, 15/2
313.8 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Яготин, вул. Вокзальна, 6-А
318.3 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Згурівка, вул. Українська, 5-Б
323.2 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-Г
329.7 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 21-Г/1
330.0 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн