Київ
Про товар
Ціни
Діагнози
Віролекс
порошок для інфузій
(Virolex
powder pro infusionibus
)
Віролекс
порошок для інфузій
(Virolex
powder pro infusionibus
)
Дніпро
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
69.1 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1220,00
Економія при броні:
-24,00 грн
1196,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
70.9 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1220,00
Економія при броні:
-48,00 грн
1172,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
190.9 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1270,19
Економія при броні:
-71,21 грн
1198,98
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
192.6 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1105,66
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Варва, вул. Миру, 48-В
277.8 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Журавка, вул. Першотравнева, 1/3
281.7 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ладан, вул. Миру, 75
285.5 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Київська, 230-Ж
300.1 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 230-Е
300.1 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Європейська, 120-А
300.9 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 307
300.9 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 31
300.9 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 305
300.9 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Вокзальна, 29
300.9 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Вокзальна, 5
301.1 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3/18
301.3 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 279
301.5 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Яготин, вул. Вокзальна, 6-А
302.4 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 56
303.2 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 102
311.1 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню