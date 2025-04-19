Київ
Віролекс порошок для інфузій (Virolex powder pro infusionibus)

Віролекс порошок для інфузій (Virolex powder pro infusionibus)

Дніпро (адресу не вказано)
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Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
69.1 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1220,00
Економія при броні: -24,00 грн
1196,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
70.9 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1220,00
Економія при броні: -48,00 грн
1172,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
190.9 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1270,19
Економія при броні: -71,21 грн
1198,98 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
192.6 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1105,66 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Варва, вул. Миру, 48-В
277.8 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Журавка, вул. Першотравнева, 1/3
281.7 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ладан, вул. Миру, 75
285.5 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Київська, 230-Ж
300.1 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 230-Е
300.1 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Європейська, 120-А
300.9 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 307
300.9 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 31
300.9 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 305
300.9 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Вокзальна, 29
300.9 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Вокзальна, 5
301.1 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3/18
301.3 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 279
301.5 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Яготин, вул. Вокзальна, 6-А
302.4 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 56
303.2 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 102
311.1 км
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій 250 мг флакон №5
КРКА
1250,40 грн
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