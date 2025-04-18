Каметон-Здоров'Я (Cameton-Zdorovye)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Харків
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 15:00
Харків, просп. Науки, 64
5.2 км
Каметон-Здоров'я спрей оромукозний и назальний балон аерозольний 25 г №1
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
252.9 км
Каметон-Здоров'я спрей оромукозний и назальний балон аерозольний 25 г №1
Корпорація Здоров'я
54,00
Економія при броні: -2,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
253.2 км
Каметон-Здоров'я спрей оромукозний и назальний балон аерозольний 25 г №1
Корпорація Здоров'я
54,00
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, бульв. Будівельників, 7-А
256.9 км
Каметон-Здоров'я спрей оромукозний и назальний балон аерозольний 25 г №1
Корпорація Здоров'я
54,00
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Закарпатського Легіону, 1
257.1 км
Каметон-Здоров'я спрей оромукозний и назальний балон аерозольний 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Яготин, вул. Незалежності, 36
320.7 км
Каметон-Здоров'я спрей оромукозний и назальний балон аерозольний 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 75/2
403.8 км
Каметон-Здоров'я спрей оромукозний и назальний балон аерозольний 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Порика Василя, 18-А
418.0 км
Каметон-Здоров'я спрей оромукозний и назальний балон аерозольний 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Берестин, вул. Полтавська, 62-А
89.5 км
Каметон-Здоров'я спрей оромукозний и назальний балон аерозольний 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
459.9 км
Каметон-Здоров'я спрей оромукозний и назальний балон аерозольний 25 г №1
Корпорація Здоров'я
Сімейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Хіри Олександра, 9
1023.7 км
Каметон-Здоров'я спрей оромукозний и назальний балон аерозольний 25 г №1
Корпорація Здоров'я