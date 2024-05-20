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Анжелік таблетки, вкриті оболонкою, №28 - Запоріжжя (71788) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 148 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (116)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
492,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
539,75
Економія: -78,48 грн
461,27 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
500,98
Економія: -38,82 грн
462,16 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
460,93 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
546,99
Економія: -83,21 грн
463,78 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (5)
521,00
Економія: -85,00 грн
436,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (116)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
492,60 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
527,99
Економія: -64,21 грн
463,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
507,99
Економія: -17,38 грн
490,61 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
477,22 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
521,00
Економія: -85,00 грн
436,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (116)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
492,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
496,89
Економія: -41,56 грн
455,33 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (2)
519,50
Економія: -50,80 грн
468,70 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (116)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
492,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
553,88
Економія: -89,98 грн
463,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
485,63
Економія: -22,73 грн
462,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
584,03
Економія: -112,01 грн
472,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (2)
518,91
Економія: -56,92 грн
461,99 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
521,00
Економія: -85,00 грн
436,00 грн