Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУАНГІОПРОТЕКТОРИКАПІЛЯРОСТАБІЛІЗУЮЧІ ЗАСОБИІнші капіляростабілізуючі засобиЕсцинL-Лізину есцинат®Ціни в аптеках

L-Лізину есцинат® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 5 мл блістер у пачці, №10 - Запоріжжя (28586) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 229 аптеках
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (2)
1030,00
Економія: -166,00 грн
864,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (14)
1000,00
Економія: -136,00 грн
864,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (4)
1070,00
Економія: -206,00 грн
864,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (2)
882,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1), ампула (8)
1023,66
Економія: -193,40 грн
830,26 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1), ампула (7)
977,96
Економія: -143,82 грн
834,14 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
845,17 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
933,99
Економія: -64,93 грн
869,06 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (4)
1000,00
Економія: -136,00 грн
864,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: ампула (9)
932,50 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (2)
1000,00
Економія: -136,00 грн
864,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1), ампула (7)
1004,10
Економія: -112,90 грн
891,20 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
903,99
Економія: -34,93 грн
869,06 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1), ампула (2)
982,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1), ампула (6)
957,24
Економія: -102,96 грн
854,28 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
908,10 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
845,16 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
1000,00
Економія: -136,00 грн
864,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (2), ампула (4)
1006,08
Економія: -172,38 грн
833,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2), ампула (2)
952,57
Економія: -117,91 грн
834,66 грн