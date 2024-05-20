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ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯЕстрогени і гестагени у фіксованих комбінаціяхІнші комбінаціїБелара®Ціни в аптеках

Белара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер, №63 - Запоріжжя (67546) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 79 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
1220,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (42)
1380,39
Економія: -250,99 грн
1129,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
1220,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
1144,39 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
1206,00
Економія: -63,00 грн
1143,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
1220,40 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
1220,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
1220,40 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (42)
1206,00
Економія: -63,00 грн
1143,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (21)
1405,05
Економія: -232,67 грн
1172,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
1220,40 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
1220,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
1414,92
Економія: -268,39 грн
1146,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1), блістер (1)
1397,09
Економія: -188,97 грн
1208,12 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
1397,82
Економія: -263,59 грн
1134,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
1220,40 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
1206,00
Економія: -63,00 грн
1143,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
1220,40 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (27)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
1220,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
Всього: упаковка (1)
1444,41 грн