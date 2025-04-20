Капецитабін Амакса (Capecitabine Amaxa)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
11.7 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
495,00
Економія при броні: -18,90 грн
В містах поряд
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
73.9 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Дніпро, вул. Калинова, 40/42
73.9 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Дніпро, шосе Донецьке, 3
74.3 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
84.6 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
2124,00
Економія при броні: -91,20 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
136.4 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
2136,00
Економія при броні: -86,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Лозова, просп. Перемоги, 15
141.0 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
2990,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Лозова, м-н 1-й, 24/1
141.2 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
2990,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 17:30
Лозова, вул. Благовіщенська, 15
142.9 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
2990,30 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лозова, вул. Павлоградська, 55
143.0 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
2990,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Лозова, вул. Павлоградська, 48
143.1 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
2990,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Лозова, вул. Соборна, 7
143.1 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
2990,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Сахновщина, вул. Центральна, 8
153.4 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
2990,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кегичівка, вул. Миру, 30-А
165.7 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
2990,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Берестин, пл. Базарна, 18
170.0 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
2990,30 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Берестин, вул. Шиндлера, 91
170.4 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
2990,30 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Берестин, вул. Шиндлера, 87
170.4 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
2990,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Златопіль, м-н 1/2, 48
188.4 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
2990,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Донець, вул. Спортивна, 28-А
210.7 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
2990,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Ізюм, в'їзд Ринковий, 1
215.0 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
2990,30 грн