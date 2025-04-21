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Капецитабін Амакса (Capecitabine Amaxa)
Капецитабін Амакса (Capecitabine Amaxa)
Вінниця
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Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 12
100.9 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
3012,10
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Володарка, вул. Армійська, 4
108.7 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
3012,10
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жашків, вул. Соборна, 58-Б
116.9 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
3012,10
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
130.8 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
3012,10
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Добровольчих Батальйонів, 2-А
130.8 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
3012,10
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
131.7 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
3012,10
грн
Забрати 22.04 після 16:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
131.7 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
3012,10
грн
Забрати 22.04 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
131.8 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
3012,10
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 155-А
131.9 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
3012,10
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
131.9 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
3012,10
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 1
132.2 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
3012,10
грн
Забрати 22.04 після 16:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 95-В
132.2 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
3012,10
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Гончара Олеся, 1-А/42-А
132.4 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
3002,47
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 27
132.9 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
3012,10
грн
Забрати 22.04 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
132.9 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
3012,10
грн
Забрати 22.04 після 16:00
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
132.9 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
3012,10
грн
Забрати 22.04 після 16:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Біла Церква, вул. Гоголя, 18
132.9 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
3012,10
грн
Забрати 22.04 після 16:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Ярмаркова, 8-А
133.2 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
3012,10
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 62
133.3 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
3012,10
грн
Забрати 22.04 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Біла Церква, вул. Ярмаркова, 8
133.3 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
3012,10
грн
Забрати 22.04 після 18:00
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