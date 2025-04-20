Капецитабін Амакса (Capecitabine Amaxa)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
2136,00
Економія при броні: -86,40 грн
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
1458,00
Економія при броні: -62,10 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
113.3 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
2124,00
Економія при броні: -91,20 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
121.8 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
495,00
Економія при броні: -18,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Братське, вул. Миру, 88
135.1 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
3012,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
136.5 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 40/42
141.6 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
142.5 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 6-Д
143.3 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
3012,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 2/2
143.4 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
3012,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
145.0 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
3012,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
148.6 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
3012,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Вознесенськ, вул. Київська, 9/2
157.6 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
3012,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вознесенськ, вул. Героїв України, 9-А
158.0 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
3012,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрівка, вул. Подзігуна Генерала, 73
159.4 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
3012,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 4
164.7 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
3012,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 11
165.0 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
3012,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 22
165.5 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
3012,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Доманівка, вул. Центральна, 66-А
182.0 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
3012,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Одеська, 202-А
189.0 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
3012,10 грн