Капецитабін Амакса (Capecitabine Amaxa)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Харків
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.5 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 183
7.5 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
8.5 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 178
5.0 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
В містах поряд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
184.9 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 40/42
185.4 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
188.3 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
202.5 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
2124,00
Економія при броні: -70,80 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
251.0 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
495,00
Економія при броні: -14,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Варва, вул. Миру, 48-В
257.0 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
2990,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Журавка, вул. Першотравнева, 1/3
265.6 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
2990,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ладан, вул. Миру, 75
266.5 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
2990,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 307
281.8 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
2990,30 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Європейська, 120-А
282.2 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
2990,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 31
282.3 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
2990,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3/18
282.5 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
2990,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 56
284.9 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
2990,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ічня, вул. Свято-Преображенська, 1-А
289.7 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
2990,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Борзна, вул. Незалежності, 3
303.7 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
2990,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Сосниця, вул. Хмельницького Богдана, 11
313.2 км
Капецитабін Амакса таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Амакса
2990,30 грн