Київ
Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована (Indirab purified inactivated rabies vaccine)

Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована (Indirab purified inactivated rabies vaccine)

Запоріжжя (адресу не вказано)
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В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 29/46
136.3 км
Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 2.5 МО/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
662,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Варва, вул. Миру, 48-В
343.2 км
Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 2.5 МО/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
662,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
368.5 км
Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 2.5 МО/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
685,50
Економія при броні: -26,81 грн
658,69 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Підволочиськ, вул. Патріарха Мстислава, 102
687.9 км
Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 2.5 МО/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
662,60 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Тернопіль, вул. Бродівська, 5
726.8 км
Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 2.5 МО/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
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