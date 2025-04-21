Київ
Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована (Indirab purified inactivated rabies vaccine)

Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована (Indirab purified inactivated rabies vaccine)

Вінниця (адресу не вказано)
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В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Підволочиськ, вул. Патріарха Мстислава, 102
173.4 км
Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 2.5 МО/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
662,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Варва, вул. Миру, 48-В
333.3 км
Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 2.5 МО/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
662,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
350.3 км
Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 2.5 МО/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
690,27
Економія при броні: -31,58 грн
658,69 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Тернопіль, вул. Бродівська, 5
212.6 км
Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 2.5 МО/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
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