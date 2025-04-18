Київ
Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована (Indirab purified inactivated rabies vaccine)

Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована (Indirab purified inactivated rabies vaccine)

Одеса (адресу не вказано)
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Доступно в 1 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 2.5 МО/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
696,82
Економія при броні: -38,13 грн
658,69 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 29/46
294.8 км
Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 2.5 МО/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
662,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Варва, вул. Миру, 48-В
469.8 км
Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 2.5 МО/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
662,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Підволочиськ, вул. Патріарха Мстислава, 102
478.8 км
Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 2.5 МО/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
662,60 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Бродівська, 5
509.8 км
Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 2.5 МО/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
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