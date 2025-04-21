Київ
Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована (Indirab purified inactivated rabies vaccine)

Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована (Indirab purified inactivated rabies vaccine)

Миколаїв (адресу не вказано)
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Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
108.0 км
Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 2.5 МО/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
695,96
Економія при броні: -37,27 грн
658,69 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Варва, вул. Миру, 48-В
399.1 км
Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 2.5 МО/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
662,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Підволочиськ, вул. Патріарха Мстислава, 102
520.0 км
Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 2.5 МО/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
662,60 грн
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