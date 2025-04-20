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Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована (Indirab purified inactivated rabies vaccine)
Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована (Indirab purified inactivated rabies vaccine)
Кривий Ріг
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Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
256.0 км
Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 2.5 МО/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
695,96
Економія при броні:
-37,27 грн
658,69
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Варва, вул. Миру, 48-В
291.4 км
Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 2.5 МО/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
662,60
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Підволочиськ, вул. Патріарха Мстислава, 102
561.0 км
Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 2.5 МО/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
662,60
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Тернопіль, вул. Бродівська, 5
599.5 км
Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 2.5 МО/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
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