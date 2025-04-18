Київ
Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована (Indirab purified inactivated rabies vaccine)

Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована (Indirab purified inactivated rabies vaccine)

Харків (адресу не вказано)
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Варва, вул. Миру, 48-В
257.0 км
Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 2.5 МО/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
662,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 29/46
271.8 км
Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 2.5 МО/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
662,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
565.3 км
Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 2.5 МО/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
696,82
Економія при броні: -38,13 грн
658,69 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Підволочиськ, вул. Патріарха Мстислава, 102
726.9 км
Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 2.5 МО/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
662,60 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Бродівська, 5
765.4 км
Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 2.5 МО/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
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