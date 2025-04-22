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Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована (Indirab purified inactivated rabies vaccine)
Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована (Indirab purified inactivated rabies vaccine)
Чернігів
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Варва, вул. Миру, 48-В
150.0 км
Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 2.5 МО/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
662,60
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Підволочиськ, вул. Патріарха Мстислава, 102
424.1 км
Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 2.5 МО/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
662,60
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
560.5 км
Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 2.5 МО/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
690,27
Економія при броні:
-31,58 грн
658,69
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Тернопіль, вул. Бродівська, 5
456.1 км
Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 2.5 МО/1 доза флакон 0.5 мл №1
Фарма Лайф
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