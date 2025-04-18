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Артінібса (Artinibsa)
Артінібса (Artinibsa)
Харків
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
711.7 км
Артінібса з епінефрином 1:100.000 розчин для ін'єкцій картридж 1.8 мл №50
Inibsa Dental s.l.u
1187,50
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Володимирець, вул. Грушевського Михайла, 39
729.0 км
Артінібса з епінефрином 1:100.000 розчин для ін'єкцій картридж 1.8 мл №50
Inibsa Dental s.l.u
1212,50
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 16
777.1 км
Артінібса з епінефрином 1:100.000 розчин для ін'єкцій картридж 1.8 мл №50
Inibsa Dental s.l.u
1194,00
грн
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