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Азептил розчин для ін'єкцій 500 мг/5 мл ампула 5 мл, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (336609) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
617,82
Економія: -75,40 грн
542,42 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лубни, пл. Ярмаркова, 2-А
Всього: упаковка (1)
685,43
Економія: -87,43 грн
598,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Варва, вул. Миру, 48-В
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
715,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Журавка, вул. Першотравнева, 1/3
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
715,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ладан, вул. Миру, 75
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
715,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 230-Ж
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
715,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 230-Е
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
715,10 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Костянтинівська, 120-А
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
715,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 307
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
715,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 31
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
715,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Прилуки, вул. Київська, 305
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
715,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 29
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
715,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 5
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
715,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3/18
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
715,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
715,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Яготин, вул. Вокзальна, 6-А
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
715,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 56
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
715,10 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 102
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
715,10 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Переяслав, вул. Шкільна, 44/4
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
715,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Миронівка, вул. Перемоги, 10
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
715,10 грн