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Аллертек® Назо спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-дозатором з розпилювачем 60 доз, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (336131) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 7
Всього: упаковка (1)
425,90
Економія: -95,30 грн
330,60 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 133
Всього: упаковка (1)
418,50
Економія: -87,90 грн
330,60 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом