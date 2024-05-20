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Амілар ІС таблетки для розсмоктування блістер зі смаком вишні, №16 - Запоріжжя (343050) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (2)
100,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
145,07
Економія: -14,15 грн
130,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (2)
139,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
139,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
81,32
Економія: -3,72 грн
77,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
145,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
Всього: упаковка (1)
146,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
Всього: упаковка (2)
147,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
Всього: упаковка (4)
147,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (2)
146,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (1)
157,57
Економія: -15,11 грн
142,46 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
Всього: упаковка (5)
145,74 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (2)
100,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (6), блістер (1)
146,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
Всього: упаковка (1)
142,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
146,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
Всього: таблетки для розсмоктування (8)
154,83
Економія: -20,61 грн
134,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Всього: таблетки для розсмоктування (8)
79,96
Економія: -2,55 грн
77,41 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1)
140,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, перех. Алмазна / Тенісна, 47/9
Всього: упаковка (5)
140,92 грн