Амілар ІС таблетки для розсмоктування блістер зі смаком вишні, №16 - Запоріжжя (343050) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 42 аптеках
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Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
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Запоріжжя, вул. Українська, 42
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Запоріжжя, вул. Яценка, 2
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Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
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Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
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Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
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Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
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Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
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Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
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Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
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Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
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Всього: упаковка (6), блістер (1)
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Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
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Всього: упаковка (2)
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Запоріжжя, просп. Металургів, 14
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Всього: таблетки для розсмоктування (8)
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Запоріжжя, вул. Базарна, 28
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Всього: таблетки для розсмоктування (8)
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
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Всього: упаковка (5)
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Запоріжжя, перех. Алмазна / Тенісна, 47/9