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Амілар ІС таблетки для розсмоктування блістер зі смаком апельсину, №16 - Запоріжжя (343047) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1), блістер (1)
145,76 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
147,38
Економія: -14,38 грн
133,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (4)
140,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (3)
148,56 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
100,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (2), блістер (1)
147,48 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
166,60
Економія: -32,62 грн
133,98 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
Всього: упаковка (1)
146,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (1)
161,64
Економія: -27,81 грн
133,83 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
Всього: упаковка (3)
146,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
Всього: упаковка (1)
145,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
147,98
Економія: -14,98 грн
133,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (4)
146,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
Всього: упаковка (1)
141,62 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
151,36
Економія: -12,58 грн
138,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: таблетки для розсмоктування (8)
151,43
Економія: -14,63 грн
136,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
Всього: упаковка (5)
146,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (2)
100,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (7)
146,12 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Всього: упаковка (1)
144,15
Економія: -12,64 грн
131,51 грн