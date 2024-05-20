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Амілар ІС таблетки для розсмоктування блістер, №16 - Запоріжжя (343045) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
100,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
191,99
Економія: -35,55 грн
156,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (3)
140,78 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (7)
158,66 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
146,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (2)
134,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
145,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
Всього: упаковка (4)
140,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
Всього: упаковка (2)
146,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
Всього: упаковка (2)
145,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (1)
100,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
140,07
Економія: -8,75 грн
131,32 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: таблетки для розсмоктування (8)
145,05
Економія: -15,55 грн
129,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
Всього: упаковка (7)
154,54 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (2)
140,42 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (2)
148,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (1)
145,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
Всього: упаковка (3)
147,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (3)
146,16 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (3)
141,76 грн