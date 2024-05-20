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Аноро Елліпта порошок для інгаляцій дозований 55 мкг/доза + 22 мкг/доза інгалятор 30 доз, №1 - Запоріжжя (326086) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 63 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
1174,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
1239,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
1338,00
Економія: -171,92 грн
1166,08 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
1174,30 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
1164,00
Економія: -55,00 грн
1109,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
1174,30 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
1137,99
Економія: -31,52 грн
1106,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
1174,30 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
1174,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
1281,70
Економія: -107,41 грн
1174,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
1174,30 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
1174,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
1355,11
Економія: -187,58 грн
1167,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
1205,42
Економія: -56,42 грн
1149,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
1174,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
1174,30 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
1174,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
1174,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
1174,30 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
1174,30 грн