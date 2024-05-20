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Бетмига таблетки пролонгованої дії 50 мг блістер, №30 - Запоріжжя (330609) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 130 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
983,10 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: таблетки пролонгованої дії (10)
1035,00
Економія: -120,30 грн
914,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
1110,21
Економія: -131,90 грн
978,31 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
1048,17
Економія: -52,47 грн
995,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
1071,99
Економія: -146,13 грн
925,86 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
1035,00
Економія: -120,30 грн
914,70 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
983,10 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (6)
1037,99
Економія: -112,13 грн
925,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
1041,43
Економія: -46,33 грн
995,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: блістер (1)
1043,70 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
983,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: таблетки пролонгованої дії (10)
1075,25
Економія: -119,82 грн
955,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
1037,16
Економія: -58,85 грн
978,31 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
1014,90
Економія: -77,30 грн
937,60 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (1)
1098,00
Економія: -183,30 грн
914,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (4)
1130,61
Економія: -134,19 грн
996,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
1007,14
Економія: -47,14 грн
960,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
1132,11
Економія: -179,30 грн
952,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
983,10 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
1035,00
Економія: -120,30 грн
914,70 грн