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Алердез сироп 0,5 мг/мл флакон 50 мл в пачці, №1 - Запоріжжя (352761) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
94,00
Економія: -16,00 грн
78,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Всього: упаковка (1)
104,00
Економія: -26,00 грн
78,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
101,00
Економія: -24,00 грн
77,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
82,85
Економія: -5,65 грн
77,20 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
94,00
Економія: -16,00 грн
78,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
94,00
Економія: -17,00 грн
77,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
Всього: упаковка (2)
89,78
Економія: -12,30 грн
77,48 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А
Всього: упаковка (2)
84,20
Економія: -6,78 грн
77,42 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (1)
94,00
Економія: -16,00 грн
78,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 7
Всього: упаковка (1)
76,29 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (1)
85,60
Економія: -7,76 грн
77,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (1)
85,83
Економія: -9,14 грн
76,69 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (1)
88,00
Економія: -9,00 грн
79,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, вул. Жадова Генерала, 28
Всього: упаковка (1)
94,36
Економія: -16,84 грн
77,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Охтирка, вул. Перемоги, 11
Всього: упаковка (1)
109,50
Економія: -33,76 грн
75,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Одеська, 202-А
Всього: упаковка (2)
82,13
Економія: -4,89 грн
77,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, перех. Театральна / Шевченка Тараса, 2/22
Всього: упаковка (2)
84,44
Економія: -7,02 грн
77,42 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Христинівка, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (1)
82,13
Економія: -4,79 грн
77,34 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Узин, вул. Авіаторів, 71-Б
Всього: упаковка (1)
94,99
Економія: -19,25 грн
75,74 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, вул. Толстого Льва, 1-Б
Всього: упаковка (1)
86,55
Економія: -9,53 грн
77,02 грн