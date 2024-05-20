Алердез сироп 0,5 мг/мл флакон 50 мл в пачці, №1 - Запоріжжя (352761) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
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Запоріжжя, просп. Соборний, 129
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Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
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Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
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Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
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Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А
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Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Мед-сервіс
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Кам'янське, бульв. Будівельників, 7
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Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
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Кременчук, просп. Свободи, 83/1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Аптека низьких цін
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Кропивницький, вул. Жадова Генерала, 28
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Охтирка, вул. Перемоги, 11
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Первомайськ, вул. Одеська, 202-А
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Первомайськ, перех. Театральна / Шевченка Тараса, 2/22
Аптека шар@
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Христинівка, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Узин, вул. Авіаторів, 71-Б
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, вул. Толстого Льва, 1-Б