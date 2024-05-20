Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУАНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯАНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯІнші антигістамінні препарати для системного застосуванняДезлоратадинАлердезЦіни в аптеках

Алердез сироп 0,5 мг/мл флакон 50 мл в пачці, №1 - Одеса (352761) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Толстого Льва, 1-Б
Всього: упаковка (1)
83,57
Економія: -6,55 грн
77,02 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Одеська, 202-А
Всього: упаковка (2)
82,15
Економія: -4,91 грн
77,24 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Первомайськ, перех. Театральна / Шевченка Тараса, 2/22
Всього: упаковка (2)
85,69
Економія: -8,27 грн
77,42 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Жадова Генерала, 28
Всього: упаковка (1)
94,35
Економія: -16,83 грн
77,52 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Христинівка, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (1)
82,25
Економія: -4,91 грн
77,34 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 45
Всього: упаковка (1)
89,99
Економія: -14,26 грн
75,73 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (1)
87,89
Економія: -10,05 грн
77,84 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (1)
83,88
Економія: -7,19 грн
76,69 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
Всього: упаковка (2)
90,20
Економія: -12,72 грн
77,48 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
83,84
Економія: -6,64 грн
77,20 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
101,00
Економія: -24,00 грн
77,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
94,00
Економія: -16,00 грн
78,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Всього: упаковка (1)
104,00
Економія: -26,00 грн
78,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А
Всього: упаковка (2)
83,59
Економія: -6,17 грн
77,42 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
94,00
Економія: -17,00 грн
77,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Узин, вул. Авіаторів, 71-Б
Всього: упаковка (1)
94,99
Економія: -19,26 грн
75,73 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 7
Всього: упаковка (1)
76,29 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (1)
94,00
Економія: -16,00 грн
78,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-В
Всього: упаковка (1)
85,69 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 24-Б
Всього: упаковка (1)
93,40 грн