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Алердез сироп 0,5 мг/мл флакон 50 мл в пачці, №1 - Львів (352761) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Городок, вул. Коцюбинського, 18
Всього: упаковка (1)
86,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Городок, вул. Перемишльська, 5-З
Всього: упаковка (2)
109,50
Економія: -33,77 грн
75,73 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 36
Всього: упаковка (1)
74,57 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Трускавець, вул. Скоропадського, 14
Всього: упаковка (1)
97,50
Економія: -21,77 грн
75,73 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горохів, вул. Шевченка, 16-А
Всього: упаковка (1)
91,99
Економія: -16,26 грн
75,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 30
Всього: упаковка (1)
86,51
Економія: -8,77 грн
77,74 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 31
Всього: упаковка (1)
90,99
Економія: -15,26 грн
75,73 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Луцьк, просп. Соборності, 4
Всього: упаковка (1)
95,50
Економія: -19,77 грн
75,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Волочиськ, вул. Незалежності, 66-А
Всього: упаковка (1)
84,05
Економія: -6,55 грн
77,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Перечин, вул. Ужанська, 13
Всього: упаковка (2)
97,99
Економія: -22,26 грн
75,73 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
Всього: упаковка (1)
87,99
Економія: -12,26 грн
75,73 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рівне, просп. Князя Романа, 3
Всього: упаковка (1)
79,04 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 30
Всього: упаковка (1)
94,99
Економія: -19,26 грн
75,73 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Заньковецької Марії, 77-Б
Всього: упаковка (3)
105,50
Економія: -29,77 грн
75,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хуст, вул. Карпатської Січі, 22
Всього: упаковка (1)
83,34
Економія: -5,70 грн
77,64 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
Всього: упаковка (1)
82,50
Економія: -2,47 грн
80,03 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Всього: упаковка (1)
76,00
Економія: -2,28 грн
73,72 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Всього: упаковка (1)
82,50
Економія: -2,47 грн
80,03 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-В
Всього: упаковка (1)
85,69 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Вінниця, вул. Київська, 45
Всього: упаковка (1)
89,99
Економія: -14,26 грн
75,73 грн