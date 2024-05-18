Алердез сироп 0,5 мг/мл флакон 50 мл в пачці, №1 - Харків (352761) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, вул. Перемоги, 11
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 7
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Аптека копійка
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Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Аптека низьких цін
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Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
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Запоріжжя, просп. Соборний, 129
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Запоріжжя, просп. Соборний, 88
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
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Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, вул. Жадова Генерала, 28
Аптекар
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
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Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 24-Б
Віталюкс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Д