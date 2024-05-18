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Алердез сироп 0,5 мг/мл флакон 50 мл в пачці, №1 - Харків (352761) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, вул. Перемоги, 11
Всього: упаковка (1)
109,50
Економія: -33,69 грн
75,81 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (1)
94,00
Економія: -16,00 грн
78,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 7
Всього: упаковка (1)
76,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А
Всього: упаковка (2)
84,57
Економія: -7,15 грн
77,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (1)
84,61
Економія: -7,92 грн
76,69 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (1)
87,89
Економія: -10,05 грн
77,84 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
101,00
Економія: -24,00 грн
77,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
83,43
Економія: -6,23 грн
77,20 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
94,00
Економія: -16,00 грн
78,00 грн
Народна аптека
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Зачинено
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Всього: упаковка (1)
104,00
Економія: -26,00 грн
78,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
Всього: упаковка (2)
90,06
Економія: -12,58 грн
77,48 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
94,00
Економія: -17,00 грн
77,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
94,00
Економія: -16,00 грн
78,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (1)
88,00
Економія: -9,00 грн
79,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, вул. Жадова Генерала, 28
Всього: упаковка (1)
91,61
Економія: -14,09 грн
77,52 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
Всього: упаковка (2)
79,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
84,86 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
84,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 24-Б
Всього: упаковка (1)
93,40 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Д
Всього: упаковка (1)
76,06 грн