Алердез сироп 0,5 мг/мл флакон 50 мл в пачці, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (352761) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 7
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Жадова Генерала, 28
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Перемоги, 11
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Первомайськ, перех. Театральна / Шевченка Тараса, 2/22
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Одеська, 202-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Узин, вул. Авіаторів, 71-Б
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Христинівка, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Аптекар
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1