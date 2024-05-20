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Арілентал таблетки 15 мг блістер, №28 - Запоріжжя (326617) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
604,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
644,80
Економія: -76,89 грн
567,91 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
604,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
507,51 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
628,00
Економія: -74,80 грн
553,20 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
604,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
604,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
604,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
522,72 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
604,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
604,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
600,12
Економія: -31,70 грн
568,42 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
604,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
652,86
Економія: -85,13 грн
567,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
604,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
604,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
604,20 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
604,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
604,20 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
604,20 грн