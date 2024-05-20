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Арлеверт® таблетки 20 мг + 40 мг блістер, №50 - Запоріжжя (189058) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 182 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
468,00
Економія: -64,00 грн
404,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (2)
448,00
Економія: -44,00 грн
404,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
440,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1), блістер (1)
460,19
Економія: -56,21 грн
403,98 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
468,51
Економія: -62,41 грн
406,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
454,99
Економія: -59,49 грн
395,50 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
448,00
Економія: -44,00 грн
404,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: блістер (1)
446,90 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (1)
448,00
Економія: -44,00 грн
404,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: блістер (1)
493,70
Економія: -100,60 грн
393,10 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
441,99
Економія: -46,49 грн
395,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
437,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
458,59
Економія: -38,83 грн
419,76 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
449,92 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
448,00
Економія: -44,00 грн
404,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
466,42
Економія: -64,18 грн
402,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1), блістер (1)
460,82
Економія: -58,14 грн
402,68 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: блістер (1)
477,50
Економія: -82,80 грн
394,70 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (156)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
417,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
468,65
Економія: -62,55 грн
406,10 грн